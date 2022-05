LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Raffaele Marciello domina la scena, nona posizione per l’Audi #46 di Valentino Rossi. Alle 18.30 la FP2 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Grazie a tutti per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento Alle 18.30 per la seconda sessione cronometrata del GTWC Europe Sprint Cup in quel di Magny-Cours. 13.47 Audi insegue Mercedes sulla falsariga di quanto abbiamo visto a Brands Hatch. Attendiamo dei riscontri nel pomeriggio, una sessione che si svolgerà nel medesimo orario della race-1. Valentino Rossi insegue la Top10, una missione che al momento non appare impossibile. 13.43 Bandiera a scacchi! Cala il sipario sulla FP1 del GTWC Europe! Marciello detta il passo con Mercedes, nona posizione per l’Audi #46 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch. 13.41 Piccola interruzione in ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Grazie a tutti per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento18.30 per la seconda sessione cronometrata del GTWC Europe Sprint Cup in quel di Magny-Cours. 13.47 Audi insegue Mercedes sulla falsariga di quanto abbiamo visto a Brands Hatch. Attendiamo dei riscontri nel pomeriggio, una sessione che si svolgerà nel medesimo orario della race-1.insegue la Top10, una missione che al momento non appare impossibile. 13.43 Bandiera a scacchi! Cala il sipario sulla FP1 del GTWC Europe!detta il passo con Mercedes,per#46 di/Frédéric Vervisch. 13.41 Piccola interruzione in ...

