LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Si riparte dopo una lunga pausa per l'incidente della McLaren #38 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Valentino Rossi è presente sul tracciato. Il #46 del gruppo prende confidenza con un tracciato che è decisamente differente in termini di condizioni rispetto alla FP1. 19.58 Testacoda per la Ferrari #21 di AF Corse. Sessione ricca di imprevisti! 19.55 bandiera verde! Si riparte con meno di 20 minuti a disposizione! 19.53 Immagini dal Magny-Cours. As a Friday evening treat, here's every car running this weekend in one big thread. We begin with our reigning champions: the #32 @followWRT Audi. #GTWorldChEu pic.twitter.com/3u3t2kFAsW — GT World Challenge Europe (@GTWorldChEu) May 13, 2022 19.51 Scendono i minuti per coloro che non hanno ancora registrato un tempo o che ...

