LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Villella e Formolo in avanscoperta, fioccano i tentativi (Di venerdì 13 maggio 2022) 13.40 Ma in gruppo la Bora-Hansgrohe non vuole fare sconti e si mette a lavorare per ricucire il margine di un minuto dai fuggitivi. Ripreso Covili. 13.39 Dumoulin, Mollema e Camargo sono praticamente rientrati sui primi quattro. Da notare come il leader della Jumbo-Visma non abbia tirato un metro, facendo fare tutto a Mollema. 13.37 Riepiloghiamo: in testa Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious) e Koen Bowman (Jumbo-Visma), all'inseguimento a 13" Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost), mentre dietro prova ad evadere anche Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè)

giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - SquadraStelvio : RT @giroditalia: ?? 123 km to go. The Stage is on fire! 4 riders in the lead, 3 riders chasing, follow live ?? - iltedesco22 : RT @giroditalia: ?? 123 km to go. The Stage is on fire! 4 riders in the lead, 3 riders chasing, follow live ?? -