LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel cerca la fuga, tanto nervosismo in gruppo (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.59 Questi i passaggi al Gran Premio della Montagna di terza categoria: 1 Wout Poels (Bahrain Victorious) 9 pt.2 Davide Formolo (UAE Team Emirates) 4 pt. 3 Anthony Perez (Cofidis) 2 pt. 4 Koen Bowman (Jumbo-Visma) 1 pt. 12.56 Meno di 1 km al GPM, un banco di nebbia accoglie i corridori in cima al Passo Colla. 12.54 Siamo ormai prossimi allo scollinamento, continuano i tentativi di fuga ma con scarsissimo successo. Poels amministra 20” sulla carovana. 12.51 Situazione confusa, è un liberi tutti sull’ascesa di Passo Colla! Raggiunti Leemreize, Conti e Ulissi, scatta la maglia azzurra Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe): obiettivo i punti del GPM. 12.48 Un altro ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.59 Questi i passaggi al Gran Premio della Montagna di terza categoria: 1 Wouts (Bahrain Victorious) 9 pt.2 Davide Formolo (UAE Team Emirates) 4 pt. 3 Anthony Perez (Cofidis) 2 pt. 4 Koen Bowman (Jumbo-Visma) 1 pt. 12.56 Meno di 1 km al GPM, un banco di nebbia accoglie i corridori in cima al Passo Colla. 12.54 Siamo ormai prossimi allo scollinamento, continuano i tentativi dima con scarsissimo successo.s amministra 20” sulla carovana. 12.51 Situazione confusa, è un liberi tutti sull’ascesa di Passo Colla! Raggiunti Leemreize, Conti e Ulissi, scatta la maglia azzurra Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe): obiettivo i punti del GPM. 12.48 Un altro ...

