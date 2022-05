LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Valverde e Carapaz favoriti, km 0 alle 11.55 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 11.39 Corridori pronti a partire, a brevissimo il gruppo si muoverà compatto verso il km 0. 11.36 Questi i favoriti di giornata con le relative chances: ***** Alejandro Valverde **** Pello Bilbao, Simon Yates *** Joao Almeida, Richard Carapaz, Wilco Kelderman ** Romain Bardet, Diego Ulissi, Mathieu van der Poel, Attila Valter * Valerio Conti, Magnus Cort Nielsen, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Mauro Schmid 11.33 Due gli sprint intermedi previsti in questa tappa, il primo a Viggiano (km 126), il secondo a Potenza (km 189). Ecco la graduatoria della maglia ciclamino: 1 Arnaud Démare Groupama – FDJ 147 2 Biniam Girmay Intermarché – Wanty – Gobert ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.39 Corridori pronti a partire, a brevissimo il gruppo si muoverà compatto verso il km 0. 11.36 Questi idi giornata con le relative chances: ***** Alejandro**** Pello Bilbao, Simon Yates *** Joao Almeida, Richard, Wilco Kelderman ** Romain Bardet, Diego Ulissi, Mathieu van der Poel, Attila Valter * Valerio Conti, Magnus Cort Nielsen, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Mauro Schmid 11.33 Due gli sprint intermedi previsti in questa, il primo a Viggiano (km 126), il secondo a Potenza (km 189). Ecco la graduatoria della maglia ciclamino: 1 Arnaud Démare Groupama – FDJ 147 2 Biniam Girmay Intermarché – Wanty – Gobert ...

