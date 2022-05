LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si forma la fuga, Carapaz prova a far saltare il banco (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.13 Già tre abbandoni in questi primi chilometri: parliamo di Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Owain Doull (EF Education Easypost) e Sergio Samitier (Movistar). 13.09 L’ecuadoriano si è riportato immediatamente sulla fuga, ma il gruppo si rimette in moto immediatamente per riprendere uno dei favoriti alla vittoria finale. 13.08 ATTENZIONE! ALLUNGA Carapaz! Se ne va con van der Poel e Jonathan Castroviejo! 13.07 La composizione del gruppo in avanscoperta: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Davide Formolo, Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Jorge Arcas (Movistar), Anthony Perez (Cofidis), Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe), Fabio Felline (Astana Qazaqstan), Andrea Vendrame ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.13 Già tre abbandoni in questi primi chilometri: parliamo di Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Owain Doull (EF Education Easypost) e Sergio Samitier (Movistar). 13.09 L’ecuadoriano si è riportato immediatamente sulla, ma il gruppo si rimette in moto immediatamente per riprendere uno dei favoriti alla vittoria finale. 13.08 ATTENZIONE! ALLUNGA! Se ne va con van der Poel e Jonathan Castroviejo! 13.07 La composizione del gruppo in avanscoperta: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Davide Formolo, Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Jorge Arcas (Movistar), Anthony Perez (Cofidis), Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe), Fabio Felline (Astana Qazaqstan), Andrea Vendrame ...

