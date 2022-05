LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga prende margine sul Monte Sirino (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.11 Sarà curioso da vedere se ci sarà lotta per il passaggio sul GPM. 14.08 3 chilometri al GPM del Monte Sirino, prima categoria che mette a disposizione 40 punti a chi passerà per primo. 14.06 L’azzurro si ricongiunge ai compagni di fuga, così strutturata: Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen Bowman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost), con 4’40” sulla maglia rosa. 14.05 Arriva il cambio di bicicletta anche per Davide Villella (Cofidis). 14.03 Simon Yates (BikeExchange-Jayco) si riavvicina all’ammiraglia per un controllo al pedale ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.11 Sarà curioso da vedere se ci sarà lotta per il passaggio sul GPM. 14.08 3 chilometri al GPM del, prima categoria che mette a disposizione 40 punti a chi passerà per primo. 14.06 L’azzurro si ricongiunge ai compagni di, così strutturata: Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen Bowman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost), con 4’40” sulla maglia rosa. 14.05 Arriva il cambio di bicicletta anche per Davide Villella (Cofidis). 14.03 Simon Yates (BikeExchange-Jayco) si riavvicina all’ammiraglia per un controllo al pedale ...

