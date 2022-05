LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo lascia fare, Formolo si gioca la vittoria (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.44 La Jumbo-Visma ha il vantaggio non da poco della superiorità numerica: Dumoulin e Bouwman, scattando a turno, obbligheranno gli avversari a tirare per non farsi staccare. 15.43 Formolo, Bouwman, Dumoulin, Camargo e Mollema a giocarsi la tappa: un italiano, tre olandesi ed un colombiano. 15.42 L’ammiraglia della Jumbo-Visma stava per tamponare Tom Dumoulin: ci è mancato davvero poco. 15.41 Il gruppo transita ora al GPM. 5’32” di ritardo, Bouwman torna maglia rosa virtuale, seppur per soli 2 secondi. 15.40 Ora 15 km circa di discesa. 15.37 60 km all’arrivo. Formolo, Dumoulin, Bouwman, Camargo e Mollema hanno 55? su Villella e ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.44 La Jumbo-Visma ha il vantaggio non da poco della superiorità numerica: Dumoulin e Bouwman, scattando a turno, obbligheranno gli avversari a tirare per non farsi staccare. 15.43, Bouwman, Dumoulin, Camargo e Mollema arsi la: un italiano, tre olandesi ed un colombiano. 15.42 L’ammiraglia della Jumbo-Visma stava per tamponare Tom Dumoulin: ci è mancato davvero poco. 15.41 Iltransita ora al GPM. 5’32” di ritardo, Bouwman torna maglia rosa virtuale, seppur per soli 2 secondi. 15.40 Ora 15 km circa di discesa. 15.37 60 km all’arrivo., Dumoulin, Bouwman, Camargo e Mollema hanno 55? su Villella e ...

giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Km 130 ???? @tom_dumoulin, @WoutPoels, @koenbouwma, @BaukeMollema ????… - OsmardanielCO : RT @giroditalia: ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - nappinokka : RT @giroditalia: ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? -