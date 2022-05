LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: inizia la salita della Sellata, gruppo in forte rimonta (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.20 Si stacca anche Villella. Attacca Dumoulin, rispondono bene Formolo e Bouwman, sembra più legnoso Mollema. 16.20 Forcing di Formolo, digrigna i denti e prova a fare selezione. 16.20 30 km all’arrivo. Si stacca il colombiano Camargo, davanti restano in 5. 16.18 iniziata la salita della Sellata, GPM di terza categoria di 7,8 km al 5,9% di pendenza media. Qui si decide la tappa e capiremo quale sarà il destino dei fuggitivi. 16.16 Tornano a respirare i fuggitivi, 3’55” sul plotone principale, che nel frattempo ha riassorbito Poels. 16.14 Formolo (UAE Emirates), Dumoulin e Bouwman (Jumbo-Visma), Villella (Cofidis), Mollema (Trek-Segafredo) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.20 Si stacca anche Villella. Attacca Dumoulin, rispondono bene Formolo e Bouwman, sembra più legnoso Mollema. 16.20 Forcing di Formolo, digrigna i denti e prova a fare selezione. 16.20 30 km all’arrivo. Si stacca il colombiano Camargo, davanti restano in 5. 16.18ta la, GPM di terza categoria di 7,8 km al 5,9% di pendenza media. Qui si decide la tappa e capiremo quale sarà il destino dei fuggitivi. 16.16 Tornano a respirare i fuggitivi, 3’55” sul plotone principale, che nel frattempo ha riassorbito Poels. 16.14 Formolo (UAE Emirates), Dumoulin e Bouwman (Jumbo-Visma), Villella (Cofidis), Mollema (Trek-Segafredo) e ...

