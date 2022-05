LIVE Atletica, Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: vai Italia! Tamberi e Tortu, la carica dei campioni olimpici (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della tappa di Diamond League a Doha – Gli azzurri in gara a Doha – Le dichiarazioni di Gianmarco Tamberi prima di Doha – La presentazione della prima tappa di Diamnd League a Doha Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2021 in programma a Doha in Qatar. Tante le stelle iscritte in una serata di grande Atletica nel primo appuntamento con il massimo circuito internazionale che, di fatto, segna l’inizio della marcia di avvicinamento ai Mondiali di metà luglio a Eugene negli Stati ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della tappa di– Gli azzurri in gara a– Le dichiarazioni di Gianmarcoprima di– La presentazione della prima tappa di DiamndBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella prima tappa della2021 in programma ain Qatar. Tante le stelle iscritte in una serata di grandenel primo appuntamento con il massimo circuito internazionale che, di fatto, segna l’inizio della marcia di avvicinamento ai Mondiali di metà luglio a Eugene negli Stati ...

