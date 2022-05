LIVE Atletica, Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: Tamberi si ferma a 2.20. Tortu da 20?41 nei 200 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21: Il moldavo Ransdare si migliora a 84.77 nel giavellotto ma resta al terzo posto 19.19: Fra qualche minuto al via i 1500 uomini con Musab (Qat), Ramsden (Aus), Zeleke (Eth), Fontes (Esp), Kejelcha (Eth), Etiang (Ken), Lemi (Eth), Kipsang (Ken), Simotwo (Ken), McSweyn (Aus), Cheruiyot (Ken), Sowinski (Usa), Sein (Ken) 19.18: Cinque atleti ancora in gara nell’alto: Lovett, Barshim, Woo, Kerr e Harrison che ha un solo tentativo 19.18: Il tedesco Weber sale al secondo posto nel giavellotto con 86.09 19.17. Woo si salva al terzo tentativo e Tamberi purtroppo no. L’azzurro esce e chiude al settimo posto con 2.20 19.15: Nei 200 terzo posto per Richards di Trinidad e Tobago con 20?15, Tortu chiude settimo una buona gara, soprattutto in curva, con 20?41 19.14: McEwen è fuori, ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21: Il moldavo Ransdare si migliora a 84.77 nel giavellotto ma resta al terzo posto 19.19: Fra qualche minuto al via i 1500 uomini con Musab (Qat), Ramsden (Aus), Zeleke (Eth), Fontes (Esp), Kejelcha (Eth), Etiang (Ken), Lemi (Eth), Kipsang (Ken), Simotwo (Ken), McSweyn (Aus), Cheruiyot (Ken), Sowinski (Usa), Sein (Ken) 19.18: Cinque atleti ancora in gara nell’alto: Lovett, Barshim, Woo, Kerr e Harrison che ha un solo tentativo 19.18: Il tedesco Weber sale al secondo posto nel giavellotto con 86.09 19.17. Woo si salva al terzo tentativo epurtroppo no. L’azzurro esce e chiude al settimo posto con 2.20 19.15: Nei 200 terzo posto per Richards di Trinidad e Tobago con 20?15,chiude settimo una buona gara, soprattutto in curva, con 20?41 19.14: McEwen è fuori, ...

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: Tamberi e Barshim superano 2.16 - #Atletica #Diamond #League… - OresteDi : Manca pochissimo e a Doha in Qatar il meeting di apertura della prestigiosa @Diamond_League darà il via alla lunga… - RSIsport : ??????? Live oggi alla RSI ????????? 14h30 Ciclismo: Giro d'Italia Settima tappa, Diamante-Potenza… - sportli26181512 : Al via la Diamond League, a Doha un cast stellare. Oggi LIVE su Sky: Al via, anche su Sky, l’edizione 2022 della Di… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: vai Italia! Tamberi e Tortu la carica dei campioni olimpici -… -