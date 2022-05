LIVE Atletica, Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: Tamberi sbaglia a 2.24. Tortu da 20?41 nei 200 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DI GIANMARCO Tamberi 20.03: L’appuntamento è per sabato 21 maggio a Birmingham, si spera con tanti azzurri in gara. Grazie per averci seguito, buona serata! 20.02: Il risultato più importante è stato il 93.07, quinta misura all time, del rappresentante di Grenada Peters nel tiro del giavellotto 20.01: Nadia Battocletti si è migliorata di 4 secondi nei 3000, mentre Tortu ha disputato un buon 200, il primo della stagione, chiudendo con 20?41 nono stante il vento contrario nella prima parte di gara. Discreta anche la prova del siepista Abdelwahed, nono nei 3000 siepi 19.59: Si chiude qui un meeting che ha riservato diverse emozioni ma è stato condizionato dal forte vento che spirava a Doha. Per gli italiani in gara non grandi risultati ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DI GIANMARCO20.03: L’appuntamento è per sabato 21 maggio a Birmingham, si spera con tanti azzurri in gara. Grazie per averci seguito, buona serata! 20.02: Il risultato più importante è stato il 93.07, quinta misura all time, del rappresentante di Grenada Peters nel tiro del giavellotto 20.01: Nadia Battocletti si è migliorata di 4 secondi nei 3000, mentreha disputato un buon 200, il primo della stagione, chiudendo con 20?41 nono stante il vento contrario nella prima parte di gara. Discreta anche la prova del siepista Abdelwahed, nono nei 3000 siepi 19.59: Si chiude qui un meeting che ha riservato diverse emozioni ma è stato condizionato dal forte vento che spirava a. Per gli italiani in gara non grandi risultati ma ...

