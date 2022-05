LIVE Atletica, Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna con Tortu e Tamberi, c’è Battocletti (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00: Nei 200 metri Filippo Tortu (Fiamme Gialle), dopo il debutto da 10.24 a Nairobi, partecipa ad una gara che offre già il meglio a LIVEllo mondiale, con il campione olimpico Andre De Grasse (Canada), il campione del mondo Noah Lyles (Stati Uniti) e l’argento olimpico dei 100 Fred Kerley (Usa). Al via anche gli altri canadesi Aaron Brown e Jerome Blake, il qatarino Femi Ogunode e il trinidegno Jereem Richards. 16.57: All’appuntamento di Doha saranno al via due campioni olimpici azzurri. Gianmarco Tamberi, dopo il bronzo mondiale indoor di Belgrado, ritroverà il qatariota Mutaz Barshim, con cui ha condiviso l’oro di Tokyo ma anche un altro rivale come il coreano Woo Sang-Hyeok, campione del mondo a Belgrado con 2,36 16.54: Tante le stelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00: Nei 200 metri Filippo(Fiamme Gialle), dopo il debutto da 10.24 a Nairobi, partecipa ad una gara che offre già il meglio allo mondiale, con il campione olimpico Andre De Grasse (Canada), il campione del mondo Noah Lyles (Stati Uniti) e l’argento olimpico dei 100 Fred Kerley (Usa). Al via anche gli altri canadesi Aaron Brown e Jerome Blake, il qatarino Femi Ogunode e il trinidegno Jereem Richards. 16.57: All’appuntamento disaranno al via due campioni olimpici azzurri. Gianmarco, dopo il bronzo mondiale indoor di Belgrado, ritroverà il qatariota Mutaz Barshim, con cui ha condiviso l’oro di Tokyo ma anche un altro rivale come il coreano Woo Sang-Hyeok, campione del mondo a Belgrado con 2,36 16.54: Tante le stelle ...

