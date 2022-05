“L’Isola dei Famosi 2022”, eliminazione a sorpresa: ecco chi potrebbe tornare in Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Questa sera andrà in onda la sedicesima puntata delL’Isola dei Famosi 2022. Il reality sarà condotto come sempre da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. In collegamento dall’Honduras come inviato c’è Alvin. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena. Tra gli argomenti della serata sicuramente ci sarà la storia tra Estefania Bernal e Roger Balduino: la modella ha mandato a quel paese il brasiliano dicendo di non aver apprezzato tanti suoi atteggiamenti tenuti in questi giorni nei suoi confronti e nei confronti degli altri naufraghi. Poi ci sarà spazio all’eliminato della puntata. In nomination ci sono Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Maria Laura De Vitis.



