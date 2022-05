(Di venerdì 13 maggio 2022) Una grossa nuvola di fumo si è alzata dal lungotevere che collega ilduca d'Aosta alall'altezza delstesso, nel cuore di. L'si sta dirigendo verso il circolo dei funzionari di polizia. Sul posto i vigili del fuoco. La grande nuvola di fumo bianco e nero è causata dall'delle sterpaglie e ha messo in forte apprensione le migliaia di persone che al momento si trovano al Foro Italico per seguire gli Internazionali d'Italia di tennis.

L'incendio sotto il ponte della Musica a Roma

Apprensione al Foro Italico, il rogo cammina lungo l'argine del Tevere e lambisce il circolo dei funzionari di polizia. Al lavoro le squadre dei vigili ...