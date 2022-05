Limite delle assenze nella scuola secondaria di I grado (DPR 122/2009): scarica esempio di regolamento applicativo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Decreto legislativo numero 59 del 2004 recita all'art. 11, comma 1, che “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto Limite” mentre l’articolo 2 comma 10 del D.P.R. 122/2009 recita che “nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Decreto legislativo numero 59 del 2004 recita all'art. 11, comma 1, che “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto” mentre l’articolo 2 comma 10 del D.P.R. 122/recita che “di primo, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio ...

Advertising

Honolul62444404 : Nessuna donna merita di essere umiliato in questo modo. Maurizio è stato al limite del bullismo cone le sue 'battut… - giusi580 : @LockRupert @cozzettie @Agenzia_Ansa Allora ti invito alla prossima riunione di condominio, sicuramente apprenderai… - LAURADEPS : RT @StrangerBandit: Come ridurre il prezzo del gas? Mettere limite di profitto al 20% rispetto alle fatture di acquisto. Perché il gas vien… - Azzurra28749827 : Che sta a fa la scuola? Non si possono discriminare Alunni minorenni! Quando in Italia viene accolta feccia da ogni… - StrangerBandit : Come ridurre il prezzo del gas? Mettere limite di profitto al 20% rispetto alle fatture di acquisto. Perché il gas… -