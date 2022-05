Advertising

sportli26181512 : Liga, #Espanyol shock: esonerato Vicente Moreno: La squadra spagnola ha dato il ben servito all'allenatore, a due g… - LM_1292 : RT @CalcioFinanza: #Liga, dai diritti tv ricavi quasi doppi rispetto alla #SerieA nel 2021/22 - YBah96 : RT @CalcioFinanza: #Liga, dai diritti tv ricavi quasi doppi rispetto alla #SerieA nel 2021/22 - GreenMidnight1 : RT @CalcioFinanza: #Liga, dai diritti tv ricavi quasi doppi rispetto alla #SerieA nel 2021/22 - sportli26181512 : #Media #Notizie Liga, dai diritti tv ricavi doppi della Serie A nel 2021/22: La Liga spagnola rafforza le sue entra… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Risultatigiornata 36. Valencia - Betis 0 - 3 57' Willian José, 87' Canales, 90' Iglesias Granada - Athletic Bilbao 1 - 0 35' Collado Barcellona - Celta Vigo 3 - 1 30' Depay, 41', 48' ...Si gioca anche nellacon tre partite, in Italia Vicenza - Cosenza per i playout di Serie B e ritorno del 1° turno dei playoff nazionale in Serie C Giovedì 12 maggio all'insegna del calcio sud americano che ... Liga spagnola, il Siviglia perde il terzo posto. Lotta per l'Europa La squadra spagnola ha dato il ben servito all'allenatore, a due giornate dalla fine della stagione, dopo neanche 2 anni di lavoro ...Le probabili formazioni di Cadice-Real Madrid, match valido per la trentasettesima giornata della Liga con i Blancos già campioni di Spagna ...