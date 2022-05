"Licenziato e arrestato". Sergei Kisel annientato da Vladimir Putin: di cosa si è macchiato "l'uomo dei tank" (Di venerdì 13 maggio 2022) E adesso si salvi chi può. Vladimir Putin sta indirettamente riconoscendo il fallimento della cosiddetta “operazione militare speciale”, lanciata lo scorso 24 febbraio e fortemente ridimensionata da quasi tre mesi di conflitto. In che modo? Facendo una grande “pulizia” di alti comandanti militari, sui quali il leader del Cremlino sta scaricando le colpe degli errori tattici commessi finora. Nei piani di Mosca l'esercito avrebbe dovuto prendere la capitale Kiev in pochi giorni e rovesciare il presidente Volodymyr Zelensky: fallito il piano iniziale, la Russia ha ripiegato sul Donbass, che però non riesce a controllare per via della dura resistenza ucraina, costantemente supportata dai rifornimenti degli alleati occidentali. A far rumore è soprattutto l'epurazione di Valery Gerasimov, uno dei principali comandante russi: è stato sospeso, non a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) E adesso si salvi chi può.sta indirettamente riconoscendo il fallimento della cosiddetta “operazione militare speciale”, lanciata lo scorso 24 febbraio e fortemente ridimensionata da quasi tre mesi di conflitto. In che modo? Facendo una grande “pulizia” di alti comandanti militari, sui quali il leader del Cremlino sta scaricando le colpe degli errori tattici commessi finora. Nei piani di Mosca l'esercito avrebbe dovuto prendere la capitale Kiev in pochi giorni e rovesciare il presidente Volodymyr Zelensky: fallito il piano iniziale, la Russia ha ripiegato sul Donbass, che però non riesce a controllare per via della dura resistenza ucraina, costantemente supportata dai rifornimenti degli alleati occidentali. A far rumore è soprattutto l'epurazione di Valery Gerasimov, uno dei principali comandante russi: è stato sospeso, non a ...

Advertising

puntodilucescam : Venezia.Bologna,l'arbitro da un rigore che non c'è al Venezia,il war lo richiama ha vedere l'azione,l'arbitro non v… - luizenorc : RT @chil_q: #ChildResQue Un sergente istruttore a Fort Lee , in Virginia, è stato licenziato dalla sua posizione dopo essere stato arrestat… - DRMajFM : RT @chil_q: #ChildResQue Un sergente istruttore a Fort Lee , in Virginia, è stato licenziato dalla sua posizione dopo essere stato arrestat… - FAMAWIPP : RT @chil_q: #ChildResQue Un sergente istruttore a Fort Lee , in Virginia, è stato licenziato dalla sua posizione dopo essere stato arrestat… - TheDocReQ3 : RT @chil_q: #ChildResQue Un sergente istruttore a Fort Lee , in Virginia, è stato licenziato dalla sua posizione dopo essere stato arrestat… -