(Di venerdì 13 maggio 2022) di Giampaolo Pioli NEW YORK I repubblicani vogliono la testa di. Il personaggio simbolo della Walt" da quando ha debuttato 94 anni fa in un cortometraggio in bianco e nero " potrebbe ...

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

I diritti d'autore passerebbero retroattivamente da 95 anni a 56, liberando di fatto altre versioni di, compresa quella di Fantasia (1940) che è il modello sui cui si basano tutti i Topolini ...Lawrence, tra le altre opere note che si sonocome detto c'è Winnie The Pooh e il libro da ... che quando (per esempio) tra 2 anni si libererà, non sarà la versione che conosciamo ... "Liberate Topolino dal copyright" Vendetta repubblicana sulla Disney di Giampaolo Pioli NEW YORK I repubblicani vogliono la testa di Topolino. Il personaggio simbolo della Walt Disney – da quando ha debuttato 94 anni fa in un cortometraggio in bianco e nero – potrebbe ...