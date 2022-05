L’Europa vuole il commissario al “benessere animale” (Di venerdì 13 maggio 2022) Non per fare facile demagogia ma questa volta i parlamentari europei se la sono chiamata. Fra un’emergenza energetica e una bellica, fra una pandemia e una stagflazione annunciata, ben 127 europarlamentari di tutti i gruppi (un record: mai accaduto!) hanno trovato il tempo per appoggiare la richiesta di varie associazioni animaliste per la istituzione a Bruxelles di un “commissario europeo per il benessere animale”. Scherzando si potrebbe dire che è abbastanza scorretto che i “diritti degli animali”, per dirla con quel bizzarro tizio che è il pensatore australiano (scusatemi ma non riesco a chiamarlo “filosofo”) Peter Singer che li ha teorizzati, siano rappresentati da un umano. Ma, prima che qualcuno ci prenda sul serio e proponga di seguire le orme di Caligola che voleva fare console il suo cavallo, sgombriamo ogni equivoco: chi ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 13 maggio 2022) Non per fare facile demagogia ma questa volta i parlamentari europei se la sono chiamata. Fra un’emergenza energetica e una bellica, fra una pandemia e una stagflazione annunciata, ben 127 europarlamentari di tutti i gruppi (un record: mai accaduto!) hanno trovato il tempo per appoggiare la richiesta di varie associazioni animaliste per la istituzione a Bruxelles di un “europeo per il”. Scherzando si potrebbe dire che è abbastanza scorretto che i “diritti degli animali”, per dirla con quel bizzarro tizio che è il pensatore australiano (scusatemi ma non riesco a chiamarlo “filosofo”) Peter Singer che li ha teorizzati, siano rappresentati da un umano. Ma, prima che qualcuno ci prenda sul serio e proponga di seguire le orme di Caligola che voleva fare console il suo cavallo, sgombriamo ogni equivoco: chi ...

