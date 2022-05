(Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia sono 4,5 milioni le persone che utilizzano lela, circa 2 milioni, predilige quelle a(settimanali, quindicinali o mensili). E' quanto emerge da un'indagine che ha coinvolto oltre 2mila portatori dia ricambioe più di 200 professionisti della cura degli occhi, condotta da Alcon, società leader globale nell'eyecare, in occasione del lancio della nuova lente mensile Total30*. Nonostante la scelta tra i diversi dispositivi sia soggettiva, solo conoscendone le differenze si opererà una decisione consapevole: "Legiornaliere e quelle a...

Lenti a contatto, quasi metà di chi le usa le sceglie a sostituzione frequente (Adnkronos) – In Italia sono 4,5 milioni le persone che utilizzano le lenti a contatto e quasi la metà, circa 2 milioni, predilige quelle a sostituzione frequente (settimanali, quindicinali o mensili) ...Occhiali da lettura, lenti a contatto, maggiore illuminazione e, in alcuni casi, chirurgia fino ad oggi sono stati gli unici trattamenti per la presbiopia. Ma qualche settimana fa la Food and Drug ...