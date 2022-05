Legali giornalista Tg1: “La Mondini si è ribellata a una situazione che tocca soprattutto le donne” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dania Mondini ha avuto il coraggio di ribellarsi ad una situazione che tocca soprattuto le donne. E ahinoi ne paga ancora le conseguenze per gli strascichi che tutta questa vicenda ha avuto sulla sua salute. Una vicenda che viene fatta passare per il caso goffo di un collega incivile con cui si deve convivere, ma che in realtà nasconde molto di più. E le nuove carte che abbiamo raccolto e che presenteremo alla Procura Generale, consentiranno, se mai fosse ancora necessario, di comprenderlo bene”. I Legali della giornalista del Tg1 Dania Mondini, l’avvocato Ruggero Panzeri e il consulente e procuratore speciale Claudio Loiodice, interpellati dall’Adnkronos, intervengono così su una vicenda iniziata nel 2018 e ancora non risolta. “La nostra assistita, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Daniaha avuto il coraggio di ribellarsi ad unachesoprattuto le. E ahinoi ne paga ancora le conseguenze per gli strascichi che tutta questa vicenda ha avuto sulla sua salute. Una vicenda che viene fatta passare per il caso goffo di un collega incivile con cui si deve convivere, ma che in realtà nasconde molto di più. E le nuove carte che abbiamo raccolto e che presenteremo alla Procura Generale, consentiranno, se mai fosse ancora necessario, di comprenderlo bene”. Idelladel Tg1 Dania, l’avvocato Ruggero Panzeri e il consulente e procuratore speciale Claudio Loiodice, interpellati dall’Adnkronos, intervengono così su una vicenda iniziata nel 2018 e ancora non risolta. “La nostra assistita, ...

