“Le sue condizioni di salute”. Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi, prime notizie dopo il malore (Di venerdì 13 maggio 2022) Guendalina Tavassi, dopo lil malore sull’Isola dei Famosi, le condizioni di salute della naufraga. Parla il fidanzato dopo un momento di preoccupazione vissuto durante la striscia del daytime dell’Isola dei Famosi, ovvero quando è arrivata una rivelazione: Blind e Guendalina Tavassi sono assenti “per accertamenti medici”. L’assenza di Guendalina Tavassi ha colto di sorpresa il pubblico. Sull’Isola dei Famosi, l’assenza dei naufraghi ha certamente suscitato non poche preoccupazioni. La notizia del malore di Guendalina Tavassi oggi va incontro a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)lilsull’dei, ledidella naufraga. Parla il fidanzatoun momento di preoccupazione vissuto durante la striscia del daytime dell’dei, ovvero quando è arrivata una rivelazione: Blind esono assenti “per accertamenti medici”. L’assenza diha colto di sorpresa il pubblico. Sull’dei, l’assenza dei naufraghi ha certamente suscitato non poche preoccupazioni. La notizia deldioggi va incontro a ...

Advertising

NicuBira : RT @PLDC09710726: @tempoweb Il dramma è non potere dire la verità sulle sue condizioni. - stefy4080 : Lecce cane lanciato da un cavalcavia,soccorso ma le sue condizioni sono gravi,caccia ai responsabili.cosa.faranno??… - natizer_ : RT @PLDC09710726: @tempoweb Il dramma è non potere dire la verità sulle sue condizioni. - dalbertocarlos_ : @im_jordanv Cosa che non serve nemmeno, ognuno ha le sue caratteristiche, lui ha un timing sulla palla senza senso,… - eliosabrina : RT @PLDC09710726: @tempoweb Il dramma è non potere dire la verità sulle sue condizioni. -