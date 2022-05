Le otto montagne film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli | quando esce | trama e trailer

(Di venerdì 13 maggio 2022) Leconè prossimo ad uscire al Cinema. Sarà prima presentato al Festival di Cannes e poi approderà nelle sale, dopo il successo mondiale del romanzo da cui è tratto. LeLeè il nuovocon una coppia inedita di attori:. Diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch ed è tratta dal romanzo di Paolo Cognetti, sarà presentato in concorso al Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. La data di uscita non è stata ...

Foto: Wildside/Menuet Producties/Rufus/Pyramide Productions Vision Distribution ha pubblicato online il teaser trailer ufficiale del film 'Le' . Si tratta dell'adattamento dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, portato in scena con un cast d'eccezione: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, ...Vision Distribution ha rilasciato il trailer ufficiale di Le, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch , il film sarà presentato in Concorso al Festival di Cannes. Le...L'adattamento dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti è uno dei film italiani in concorso al festival di Cannes 2022, ma non è l'imminente sfida sulla riviera francese a renderlo tanto speciale e attes ...Sul web è stato rilasciato il primo trailer di Le Otto Montagne, nuovo film che vedrà come protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli ...