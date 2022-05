Le nuove sneakers Balenciaga sono “distrutte”. E c’è da rifletterci su

Leggi su amica

(Di venerdì 13 maggio 2022) La moda in sé è arte e sogno. Ma la storia della moda ci insegna che l’idea di un’epoca o di una società, pur essendo per sua stessa natura effimera, si può tracciare attraverso il significato insito che sta dietro a collezioni e campagne. Demna Gvasalia, il direttore creativo di, questo concetto lo ha introiettato molto bene. L’ultima trovata è di questa settimana e vede il lancio di una nuova collezione di«Fully Destroyed». Ovvero rotte, sdrucite, sgangherate,. Prezzo al pubblico: 1.450 euro. Morale: molta hype e molto rumore, da Instagram ai quotidiani più autorevoli del mondo. Eppure, dovremmo averlo capito, ormai, che Demna non fa mai provocazioni prive di senso. Non a caso, la scorsa fashion week, ha portato sotto la neve e le bombe, il dramma ucraino in passerella. La ...