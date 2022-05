Le migliori pizzerie d'Europa 2022: vince Peppe Cutraro a Parigi (Di venerdì 13 maggio 2022) È appena stata annunciata la classifica 50 Top Pizza Europa: 50 indirizzi in 21 Paesi, dalla Finlandia alla Macedonia passando per Estonia, Lituania, Inghilterra e non solo, per mangiare il grande piatto italiano opera di giovanissimi e promettenti pizzaioli, cominciando da Peppe Cutraro, il numero uno Leggi su vanityfair (Di venerdì 13 maggio 2022) È appena stata annunciata la classifica 50 Top Pizza: 50 indirizzi in 21 Paesi, dalla Finlandia alla Macedonia passando per Estonia, Lituania, Inghilterra e non solo, per mangiare il grande piatto italiano opera di giovanissimi e promettenti pizzaioli, cominciando da, il numero uno

Advertising

GoldenBackstage : Tutto pronto, al Teatro San Babila di Milano, per la quarta edizione dell'evento 50 Top Pizza Europa 2022: questa s… - AbjLupo : @Gianluca_Sir Proverò prossimamente! A Torino quali altri pizzerie metti tra le migliori? - ehiitsgrace : @aamadonnaa non ricordo se una delle pizzerie migliori in italia o proprio in europa è buonissima te lo giuro - alelatrinidad_ : Sto portando mia mamma in una delle pizzerie migliori di vr per la festa della mamma sono il figlio perfetto - deprossonero : @PBPcalcio Dipende dalla zona... l'ultima che ho apprezzato era Da Giuliano (Sarpi). -