Le foto dalla babymoon di Francesca Ferragni: il pancione all’ottavo mese (Di venerdì 13 maggio 2022) La babymoon è un usanza americana, una vacanza di coppia poche settimane prima del parto, che anche in Europa sta diventando sempre più diffusa. È la volta di Francesca Ferragni, che aspetta un bambino dal compagno Riccardo Nicoletti, il cui arrivo è previsto per il mese di giugno. La dentista, sempre attenta alle tendenze come il resto della sua famiglia, non si è fatta scappare l’occasione di sfruttare questa scusa per godersi qualche momento di relax. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni diventa zia: sua sorella Francesca è in dolce attesa Su Instagram sono apparsi dei dolci scatti, in cui la donna ha sfoggiato un pancione di otto mesi a bordo di una piscina al Lago di Garda. Insieme a Riccardo – che ... Leggi su diredonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Laè un usanza americana, una vacanza di coppia poche settimane prima del parto, che anche in Europa sta diventando sempre più diffusa. È la volta di, che aspetta un bambino dal compagno Riccardo Nicoletti, il cui arrivo è previsto per ildi giugno. La dentista, sempre attenta alle tendenze come il resto della sua famiglia, non si è fatta scappare l’occasione di sfruttare questa scusa per godersi qualche momento di relax. Vi raccomandiamo... Chiaradiventa zia: sua sorellaè in dolce attesa Su Instagram sono apparsi dei dolci scatti, in cui la donna ha sfoggiato undi otto mesi a bordo di una piscina al Lago di Garda. Insieme a Riccardo – che ...

