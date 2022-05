Le autostrade spaziali | Orbite stabili e corsie cosmiche

(Di venerdì 13 maggio 2022) E se vi dicessi che nello Spazio esistono delle vere e proprie? Una ricerca abbastanza recente ha provato che nel nostro Sistema Solare (e di riflesso anche oltre) scorrono delle lunghe: scie orbitali che possono essere percorse dalle navicelle a velocità elevatissime. Funziona un po’ come con le grandi correnti oceaniche: una volta entrati nel flusso, ci si lascia trasportare. Così, in poco tempo e senza sprechi, si può raggiungere un punto remoto. La differenza è che qui si tratta di fluttuare nello spazio cosmico.spaziale o ITN: percorsi per viaggiare quasi a motori spenti attraverso il Sistema Solare (wikipedia) – www.curiosauro.itLe: vie veloci per raggiungere i limiti del Sistema Solare Immaginate di poter imboccare ...

