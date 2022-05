Lazio, vertice Lotito Sarri per il rinnovo: il tecnico vuole garanzie sul mercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Ieri è andato in scena un nuovo vertice tra Lotito e Sarri: l’incontro è stato positivo, ma il tecnico vuole garanzie sul mercato A distanza di un mese dall’ultimo incontro, Lotito e Sarri si sono ritrovati per chiacchierare di futuro. Una situazione positiva dove si è spaziato su diversi argomenti, soprattutto sul mercato. Sullo sfondo il rinnovo, siccome resta da capire l’indirizzo per il futuro. Serviranno giocatori adatti al suo tipo di calcio e qualche innesto per rimpiazzare i partenti. Sarri vuole avere più voce in capitolo per il mercato. Questo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ieri è andato in scena un nuovotra: l’incontro è stato positivo, ma ilsulA distanza di un mese dall’ultimo incontro,si sono ritrovati per chiacchierare di futuro. Una situazione positiva dove si è spaziato su diversi argomenti, soprattutto sul. Sullo sfondo il, siccome resta da capire l’indirizzo per il futuro. Serviranno giocatori adatti al suo tipo di calcio e qualche innesto per rimpiazzare i partenti.avere più voce in capitolo per il. Questo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

