Lavoro: Italia da record per disoccupati che non cercano (Di venerdì 13 maggio 2022) L'Italia nel 2021 ha visto un tasso dell'11,8% di persone disponibili a lavorare ma non alla ricerca, contro al 4,1% dell'eurozona, al 3,7% dell'intera Ue e ai livelli più alti tra 34 Paesi europei ...

