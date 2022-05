Lavoro, allarme turismo: mancano gli stagionali (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo due anni segnati dalle restrizioni per contenere la diffusione della pandemia, arrivano incoraggianti segnali di ripresa dal settore turismo. Prova i numeri decisamente incoraggianti di 25 aprile, 1 maggio e prima ancora della Pasqua con gli italiani che hanno scelto di restare nel Belpaese e gli stranieri che, finalmente, iniziano a tornare. Paradosso turismo, cresce la domanda Eppure, non sono poche le strutture che in vista della bella stagione faticano a riaprire. Il perchè? E’ presto detto: all’appello mancano gli stagionali, dai receptionist ai cuochi passando per i camerieri che, in scia agli stop forzati dell’ultimo periodo che hanno pesantemente penalizzato il settore, si sono “riposizionati“. Il risultato è che a fronte di una domanda crescente mancano le figure richieste. Una questione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo due anni segnati dalle restrizioni per contenere la diffusione della pandemia, arrivano incoraggianti segnali di ripresa dal settore. Prova i numeri decisamente incoraggianti di 25 aprile, 1 maggio e prima ancora della Pasqua con gli italiani che hanno scelto di restare nel Belpaese e gli stranieri che, finalmente, iniziano a tornare. Paradosso, cresce la domanda Eppure, non sono poche le strutture che in vista della bella stagione faticano a riaprire. Il perchè? E’ presto detto: all’appellogli, dai receptionist ai cuochi passando per i camerieri che, in scia agli stop forzati dell’ultimo periodo che hanno pesantemente penalizzato il settore, si sono “riposizionati“. Il risultato è che a fronte di una domanda crescentele figure richieste. Una questione ...

