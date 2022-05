Lavatrice | il magico effetto smacchiante del sale di Epsom

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ildiè un ingrediente naturale ed economico, che può trovare tantissimi impieghi in ambito domestico. Molti lo conoscono per le sue proprietà benefiche per la salute o come alleato di bellezza, ma può essere usato anche per le pulizie. Ad esempio, possiede un importante potereche lo rende ideale da aggiungere in, per avere un bucato perfetto. Vediamo come utilizzare ildi. Cos’è ildiIldiè un minerale (chiamato ancheite) formato da magnesio solfato eptaidrato, il cui nome deriva dalla cittadina inglese in cui venne scoperto. Si tratta di una sostanza molto utile nelle più svariate occasioni, perché dotata di proprietà ...