(Di venerdì 13 maggio 2022) «Senon riempirà di gas l’impianto di stoccaggio diè pronta a confiscarlo e a metterlo a disposizione di altri fornitori». L’ultimatum alla multinazionale russa responsabile della maggior parte dell’export di gas verso l’Europa arriva dal cancelliere austriaco Karl Nehammer. In un’intervista a Kronen Zeitung, il più diffuso quotidiano austriaco, Nehammer ha avvertito sulle intenzioni del governo laddove Mosca decidesse di chiudere il flusso di gas. «Ci assicureremo che se larussa non riempirà il nostro più grande, glielo prenderemo e lo consegneremo ad altri fornitori», ha continuato. Ildi cui parla il cancelliere è quello di Haidach, vicino a, il più grande serbatoio del Paese e il secondo di ...

L'Austria minaccia la Russia: «Pronti a confiscare il deposito di Gazprom a Salisburgo»