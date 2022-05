L'aereo sta per decollare? Sul cellulare dei passeggeri arrivano queste foto-choc: panico a bordo | Guarda (Di venerdì 13 maggio 2022) Poco prima del decollo dall'aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv, è stato fermato un Boeing 737. L'aereo aveva a bordo ben 160 persone. Il motivo di tale decisione sarebbe che alcuni passeggeri avrebbero ricevuto delle foto nel loro telefonino di almeno tre disastri aerei e incidenti legati ai voli. Il fatto alquanto ambiguo è stato confermato dalle autorità degli aeroporti di Israele. A inviare tali foto sarebbero stati proprio nove passeggeri, prese in custodia poi dalla polizia. Il volo Tk7709 di Anadolujet, di proprietà della Turkish Airlines, sarebbe poi ripartito con quattro ore di ritardo con direzione Istanbul. Per inviare tali immagini avrebbero usato Airdrop, uno strumento disponibile su iOS (il sistema operativo di Apple), il quale permette di inviare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Poco prima del decollo dall'aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv, è stato fermato un Boeing 737. L'aveva aben 160 persone. Il motivo di tale decisione sarebbe che alcuniavrebbero ricevuto dellenel loro telefonino di almeno tre disastri aerei e incidenti legati ai voli. Il fatto alquanto ambiguo è stato confermato dalle autorità degli aeroporti di Israele. A inviare talisarebbero stati proprio nove, prese in custodia poi dalla polizia. Il volo Tk7709 di Anadolujet, di proprietà della Turkish Airlines, sarebbe poi ripartito con quattro ore di ritardo con direzione Istanbul. Per inviare tali immagini avrebbero usato Airdrop, uno strumento disponibile su iOS (il sistema operativo di Apple), il quale permette di inviare ...

