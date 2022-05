Lacci alla caviglia e tacco | questi i sandali del momento

Leggi su amica

(Di venerdì 13 maggio 2022) Iconalto si sono guadagnati il titolo di scarpe eleganti più desiderate della stagione. Da indossare per le feste sotto la luna quest’estate o per una cena elegante, sdrammatizzano anche un outfit più sportivo o casual aggiungendo un tocco chic. Amano i colori accesi e i pastello, le sfumature metalliche e il classico nero. E non rinunciano a piccoli tocchi preziosi. Dopo tanti mesi di scarpe flat e a tutto comfort, torna la voglia di mettere di nuovo i tacchi alti. Esono quelli da avere per la stagione calda.conalto sulle passerelle primavera estate 2022 di Luisa Spagnoli e Blumarine. Il trend in passerella Le passerelle della primavera estate 2022 hanno ...