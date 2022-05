L’accesso ad atti amministrativi | quali sono quelli ammessi e sottratti all’eccesso

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’esercizio del diritto di accesso ai documentiavviene in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352, la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n° 184. Il L'articolo .

Appalti pubblici, l'accesso agli atti di gara va sempre garantito