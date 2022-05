Advertising

Aumentare il volume dellee levigare glicon filler ordinati su internet e usati in casa può essere molto pericoloso e lasciare danni permanenti sul viso. Sono economici, facili da ottenere e apparentemente ...Probabilmente appena 20enne , la vediamo con glialti, i capelli crespi e mossi, gli occhi sognanti e lecarnose da baciare. Lucia accanto a questo scorcio in bianco e nero ha inserito ... Labbra e zigomi, filler fai da te: si rischiano danni permanenti al viso. Dalla necrosi agli ematomi Aumentare il volume delle labbra e levigare gli zigomi con filler ordinati su internet e usati in casa può essere molto pericoloso e lasciare danni permanenti sul viso. Sono economici, ...Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Cresce un pericoloso 'fai da te' per gli interventi di medicina estetica: "Negli ultimi mesi sono aumentate le pazienti che si auto somministrano filler, soprattutto ...