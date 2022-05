La vicepremier ucraina Irina Vereshchuk: 'Putin vuole distruggere il nostro governo' (Di venerdì 13 maggio 2022) Guerra in Ucraina , c'è la possibilità di pace? "Noi siamo pronti ai negoziati ma Putin non vuole solo i nostri territori ma vuole anche distruggere il governo ucraino, quindi non abbiamo altra scelta ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) Guerra in Ucraina , c'è la possibilità di pace? "Noi siamo pronti ai negoziati manonsolo i nostri territori maancheilucraino, quindi non abbiamo altra scelta ...

La vicepremier ucraina Irina Vereshchuk: 'Putin vuole distruggere il nostro governo' Così la vicepremier ucraina Irina Vereshchuk , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Il presidente Zelenski - ha poi aggiunto - si riferisce a Macron quando parla di leader che chiedono all' ... Vereshchuk: 'Evacuate tutte le donne, bambini e anziani da Azovstal' Lo ha detto la vicepremier e ministra per la Reintegrazione dei Territori temporaneamente occupati dell'Ucraina Irina Vereshchuk all'agenzia di stampa 'Rbc'. Secondo la vicepremier, gran parte dell'...