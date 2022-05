La Turchia è contraria all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato (Di venerdì 13 maggio 2022) "La Turchia ha seguito da vicino gli sviluppi riguardanti la possibile adesione alla Nato di Finlandia e Svezia, ma non ha un'opinione favorevole al riguardo, ha detto il presidente Recep Tayyip Erdo?an". Il virgolettato è del quotidiano turco filogovernativo Daily Sabah. Insomma, Ankara non accoglierebbe positivamente Finlandia e Svezia nell'Alleanza: il presidente turco ha descritto come "un errore" lo storico passo fatto ieri da Helsinki verso l’ingresso nella Nato, quando il presidente e il primo ministro del paese scandinavo hanno annunciato di essere favorevoli all’adesione al patto atlantico. La domanda di Svezia e Finlandia non è stata ancora formalizzata. Il leader turco ha detto ai ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) "Laha seguito da vicino gli sviluppi riguardanti la possibile adesione alladi, ma non ha un'opinione favorevole al riguardo, ha detto il presidente Recep Tayyip Erdo?an". Il virgolettato è del quotidiano turco filogovernativo Daily Sabah. Insomma, Ankara non accoglierebbe positivamentenell'Alleanza: il presidente turco ha descritto come "un errore" lo storico passo fatto ieri da Helsinki verso l’, quando il presidente e il primo ministro del paese scandinavo hanno annunciato di essere favorevoli all’adesione al patto atlantico. La domanda dinon è stata ancora formalizzata. Il leader turco ha detto ai ...

