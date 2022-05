La Turchia di Erdogan si oppone all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia (Di venerdì 13 maggio 2022) Oltre alla Russia, c’è un altro Paese che ha fatto sapere esplicitamente di essere contrario all’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia: è la Turchia – membro del Patto Atlantico dal 1952 – che nelle parole del suo presidente Recep Tayyp Erdogan riportate dal quotidiano Hurriyet ha fatto sapere di non avere “un’opinione favorevole” sull’espansione dell’alleanza. “I Paesi scandinavi – ha aggiunto senza fornire alcuna prova, stando al Daily Sabah – sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche”. Il riferimento è al Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, da sempre inviso a Erdogan. Erdogan says Scandinavia countries have become a safe haven for terrorism. “They are even members of the parliament in some ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Oltre alla Russia, c’è un altro Paese che ha fatto sapere esplicitamente di essere contrariodi: è la– membro del Patto Atlantico dal 1952 – che nelle parole del suo presidente Recep Tayypriportate dal quotidiano Hurriyet ha fatto sapere di non avere “un’opinione favorevole” sull’espansione dell’alleanza. “I Paesi scandinavi – ha aggiunto senza fornire alcuna prova, stando al Daily Sabah – sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche”. Il riferimento è al Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, da sempre inviso asays Scandinavia countries have become a safe haven for terrorism. “They are even members of the parliament in some ...

Advertising

AngeloCiocca : Come dicevo. Erdogan rilancia candidatura Turchia a entrare nell'Ue facendo leva sull'importanza che Ankara ha assu… - martaottaviani : #Erdogan come sempre usa il #pkk e #gulen per dare contro ad ammissione #finlandia e #svezia in #Nato. Sereni tutti… - Giusepp85356646 : @DomaniGiornale Fosse vero???????????????? pensare che sono contrario a che la Turchia di #Erdogan ai campionati europei di tutti gli sport. - GiodeeG : @FPanunzi la turchia e' stata estromessa dal programma per gli F-35 e ora chiede almeno gli F-16. mi pare erdogan a… - dvcaradonna : Se nella #NATO ci sta la #Turchia di #Erdogan è ora che qualche genio stratega dgli #USA cominci a lavorare per amm… -