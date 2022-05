La trattativa segreta tra generali russi e ucraini per scongiurare lo scontro totale | lo rivela Repubblica

Advertising

- rosadineve : Notizia che fa ben sperare Trattativa fra generali ucraini e russi, che fino al 1991 hanno condiviso l' Accademia Militare…

Bombe su Belgorod: è la guerradi Kiev Kiev, 13 maggio 2022 - La guerra in Ucraina vive il suo 78esimo giorno. E la ... Di ritorno da Washington, Draghi insiste per la. La ministra ..."La". Così titola la prima pagina di Repubblica del 13 maggio. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, tramite il corrispondente da Bruxelles, riporta notizia di un dialogo ... La trattativa segreta tra generali russi e ucraini per evitare la guerra totale Repubblica rivela l’esistenza di contatti tra gli ufficiali di Kiev e Mosca, che fino al 1991 hanno condiviso l’esperienza dell’Accademia militare. Il primo banco di prova sarebbe lo sblocco del grano ...I contatti tra ufficiali fanno sperare gli europei. Primo banco di prova: sbloccare il grano di Odessa. Si studia come scongiurare l’allargamento del ...