La Todis Salerno ’92 alla fase interregionale: Battipaglia ko nel derby (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un altro mattone ben pesante sul muro che la Todis Salerno ’92 sta costruendo. Le ragazze di coach Russo chiudono la serie di finale playoff alla seconda partita, battono la Omeps Agrivit Afora Battipaglia anche tra le mura amiche del PalaSilvestri e conquistano l’accesso alle fasi interregionali per la promozione in Serie A2. Cuore, grinta, capacità di soffrire e sconfiggere le (lecite) tensioni, ma anche grandissima consapevolezza delle proprie qualità e un’applicazione pedissequa del game plan: finisce 46-43 a Matierno in gara 2, dopo l’exploit in terra battipagliese della prima partita. Un match inevitabilmente teso, punto a punto, con rientri e tentativi di strappo fugati sul nascere. Salerno conduce dopo i primi 10’ (13-10), ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un altro mattone ben pesante sul muro che la’92 sta costruendo. Le ragazze di coach Russo chiudono la serie di finale playoffseconda partita, battono la Omeps Agrivit Aforaanche tra le mura amiche del PalaSilvestri e conquistano l’accesso alle fasi interregionali per la promozione in Serie A2. Cuore, grinta, capacità di soffrire e sconfiggere le (lecite) tensioni, ma anche grandissima consapevolezza delle proprie qualità e un’applicazione pedissequa del game plan: finisce 46-43 a Matierno in gara 2, dopo l’exploit in terra battipagliese della prima partita. Un match inevitabilmente teso, punto a punto, con rientri e tentativi di strappo fugati sul nascere.conduce dopo i primi 10’ (13-10), ...

