La tendenza della primavera estate 2022 è la pancia scoperta (Di venerdì 13 maggio 2022) Inutile negarlo, è arrivato il loro momento, e come sempre c’è chi li ama e chi li detesta: i crop top donna sono la tendenza della primavera-estate 2022. Pronte a sfoggiare pance scoperte e addominali da urlo? Via con il revival: over e sporty, ricamato per le più romantiche, micro per le più audaci e total black per chi non sa rinunciare al nero anche d’estate. Il top sfoggia tutta la sua versatilità: elegante, in maglia o manica lunga. Ma tranquille, se non vi sentite a vostro agio con l’ombelico a vista, basterà indossarli con gonne e pantaloni a vita alta lasciando scoperta una piccola parte di pelle. Et voilà, il gioco è fatto. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Inutile negarlo, è arrivato il loro momento, e come sempre c’è chi li ama e chi li detesta: i crop top donna sono la. Pronte a sfoggiare pance scoperte e addominali da urlo? Via con il revival: over e sporty, ricamato per le più romantiche, micro per le più audaci e total black per chi non sa rinunciare al nero anche d’. Il top sfoggia tutta la sua versatilità: elegante, in maglia o manica lunga. Ma tranquille, se non vi sentite a vostro agio con l’ombelico a vista, basterà indossarli con gonne e pantaloni a vita alta lasciandouna piccola parte di pelle. Et voilà, il gioco è fatto. ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Floritmassimil1 : RT @LaBombetta76: Vedi l'hashtag in tendenza O.M.S. MASSIMA CONDIVISIONE e già sai che stai entrando nel boschetto della fantasia dei #cigl… - Dagherrotipo1 : RT @LaBombetta76: Vedi l'hashtag in tendenza O.M.S. MASSIMA CONDIVISIONE e già sai che stai entrando nel boschetto della fantasia dei #cigl… - BenitoAtos : RT @LaBombetta76: Vedi l'hashtag in tendenza O.M.S. MASSIMA CONDIVISIONE e già sai che stai entrando nel boschetto della fantasia dei #cigl… - LaBombetta76 : Vedi l'hashtag in tendenza O.M.S. MASSIMA CONDIVISIONE e già sai che stai entrando nel boschetto della fantasia dei… -