La storia della sanità a Bergamo diventa accessibile a tutti (Di venerdì 13 maggio 2022) Per la prima volta i risultati delle ricerche dell'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo sono a disposizione di tutti. Basta consultare il sito dell'associazione culturale: "La piattaforma digitale xDams è il regalo che ci ha fatto la Fondazione della Comunità Bergamasca, sostenendo la nostra ricerca. È uno strumento interrogabile, dialogante, open source, aperto al pubblico", spiega la Presidente dell'associazione, Maria Mencaroni Zoppetti. "Non sarà dunque più necessario toccare documenti storici, che così verranno tutelati. Tutto è stato fotografato, trascritto in lingua latina e spiegato in lingua italiana". La piattaforma ospita tutti gli archivi ad oggi in possesso dell'associazione, sia quelli ricavati dalla catalogazione dei beni librari, documentali, artistici di proprietà dell'Istituzione, sia quelli ...

