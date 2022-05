La Spagna dà tre giorni di congedo per i dolori mestruali. In Italia il ciclo è una colpa (Di venerdì 13 maggio 2022) Finalmente in Spagna riconoscono i dolori mestruali come fonte di invalidità temporanea per attribuire tre giorni di congedo. Infatti il segretario di Stato per la parità di genere Angela Rodriguez ha detto che “Se qualcuno ha una malattia con tali sintomi è concessa un’invalidità temporanea: lo stesso dovrebbe valere per il ciclo mestruale. Nella legge sono previste anche alcune misure per migliorare la salute delle donne durante il ciclo, come l’obbligo per le scuole di fornire assorbenti. Si punta inoltre a rimuovere l’Iva dal prezzo degli assorbenti, andando incontro alle richieste delle donne spagnole. Il governo spagnolo prevede inoltre di ampliare il diritto all’aborto, eliminando l’obbligo che prevede l’accompagnamento dei genitori per chi ha 16 o 17 anni”. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Finalmente inriconoscono icome fonte di invalidità temporanea per attribuire tredi. Infatti il segretario di Stato per la parità di genere Angela Rodriguez ha detto che “Se qualcuno ha una malattia con tali sintomi è concessa un’invalidità temporanea: lo stesso dovrebbe valere per ilmestruale. Nella legge sono previste anche alcune misure per migliorare la salute delle donne durante il, come l’obbligo per le scuole di fornire assorbenti. Si punta inoltre a rimuovere l’Iva dal prezzo degli assorbenti, andando incontro alle richieste delle donne spagnole. Il governo spagnolo prevede inoltre di ampliare il diritto all’aborto, eliminando l’obbligo che prevede l’accompagnamento dei genitori per chi ha 16 o 17 anni”. In ...

