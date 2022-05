La situazione di Dybala: anche la Roma è interessata (Di venerdì 13 maggio 2022) Tiene banco la situazione di Dybala. La Joya argentina ha tantissimi estimatori, non solo in Italia, ma anche in Europa. Alla corsa per il fantasista c’è una nuova pretendente. Quale è la situazione di Dybala? L’argentino lascerà la Juventus a parametro zero alla fine di questa altalenante stagione bianconera. Ovviamente fa gola a moltissimi club. In Italia la squadra più decisa è l’Inter, con Marotta grande estimatore dell’ex Palermo. Non c’è stata ancora un’offerta ufficiale. Tuttavia, secondo Tuttomercatoweb.com, l’offerta nerazzurra potrebbe essere di da 6 milioni per 4 anni di contratto. Quella con la Roma è una pista già sondata precedentemente e che negli ultimi tempi ha ripreso quota. Però al momento non ci sono stati incontri tra le parti. Inoltre la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 13 maggio 2022) Tiene banco ladi. La Joya argentina ha tantissimi estimatori, non solo in Italia, main Europa. Alla corsa per il fantasista c’è una nuova pretendente. Quale è ladi? L’argentino lascerà la Juventus a parametro zero alla fine di questa altalenante stagione bianconera. Ovviamente fa gola a moltissimi club. In Italia la squadra più decisa è l’Inter, con Marotta grande estimatore dell’ex Palermo. Non c’è stata ancora un’offerta ufficiale. Tuttavia, secondo Tuttomercatoweb.com, l’offerta nerazzurra potrebbe essere di da 6 milioni per 4 anni di contratto. Quella con laè una pista già sondata precedentemente e che negli ultimi tempi ha ripreso quota. Però al momento non ci sono stati incontri tra le parti. Inoltre la ...

