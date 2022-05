La sfida della produzione agroenergetica di fronte alla crisi internazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) “I rincari energetici e l’accresciuto costo di fertilizzanti e altri input produttivi ci devono indurre ad una riflessione approfondita sul ruolo che le agroenergie potranno svolgere nei prossimi anni in un mondo sempre più colpito dalla crisi economica internazionale e dalle conseguenze delle guerre in corso”: cosí si è espresso Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando i dati di una ricerca recentemente diffusa dalla Rete Rurale Nazionale per mezzo del periodico specializzato PianetaPsr. “In un paese come l’Italia, in cui l’85% dell’energia elettrica consumata dipende ancora dall’importazione di combustibili fossili – ricorda Bolis – non possiamo più permetterci il lusso di rinviare la definizione e attuazione di un piano operativo di potenziamento del settore agroenergetico, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) “I rincari energetici e l’accresciuto costo di fertilizzanti e altri input produttivi ci devono indurre ad una riflessione approfondita sul ruolo che le agroenergie potranno svolgere nei prossimi anni in un mondo sempre più colpito deconomicae dalle conseguenze delle guerre in corso”: cosí si è espresso Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando i dati di una ricerca recentemente diffusa dRete Rurale Nazionale per mezzo del periodico specializzato PianetaPsr. “In un paese come l’Italia, in cui l’85% dell’energia elettrica consumata dipende ancora dall’importazione di combustibili fossili – ricorda Bolis – non possiamo più permetterci il lusso di rinviare la definizione e attuazione di un piano operativo di potenziamento del settore agroenergetico, ...

