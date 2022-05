La Russia stacca l' elettricità alla Finlandia | “Mancati pagamenti”

(Di venerdì 13 maggio 2022) La utility russa Inter Rao, lamentandodal 6 maggio scorso, interromperà l'esportazione di energia elettrica ina partire da sabato alle 01:00 ora locale (venerdì alle 22:00 Gmt). Lo ha reso noto Fingrid, la società di rete finlandese, sottolineando che «non vi è alcuna minaccia per l'adeguatezza dell'energia elettrica in». L'proveniente drappresenta circa il 10% del consumo totale della. Secondo Fingrid, «le importazioni mancanti possono essere rimpiazzate sul mercato importando piùSvezia e in parte anche attraverso una maggiore produzione domestica». Prosegue quindi la tensione tra i due paesi dopo la decisione della ...

