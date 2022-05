La Russia: l’Occidente resuscita il nazismo per strangolarci. Kiev: «Mosca spara ancora sui civili» – Il live blog (Di venerdì 13 maggio 2022) Nel 79esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia ha minacciato la Finlandia per l’adesione alla Nato annunciata da Helsinki, mentre parenti e sostenitori dei combattenti del Battaglione Azov assediati nell’acciaieria Azovstal hanno manifestato a Kiev. La pressione sull’Europa per garantire forniture di gas alternativo è aumentata dopo che Mosca ha imposto sanzioni alle sussidiarie europee di Gazprom e l’Ucraina ha interrotto una rotta di transito del gas, spingendo la corsa dei prezzi. La Commissione europea ha affermato che si impegnerà con i governi dell’UE per aiutare l’Ucraina ad esportare milioni di tonnellate di grano nel paese perché la marina russa sta bloccando i porti del paese. 12.57 – Il ministro degli Esteri ucraino al G7: «Sequestrare gli asset russi» Il ministro degli esteri ucraino Dymtro Kuleba ha chiesto ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Nel 79esimo giorno della guerra in Ucraina laha minacciato la Finlandia per l’adesione alla Nato annunciata da Helsinki, mentre parenti e sostenitori dei combattenti del Battaglione Azov assediati nell’acciaieria Azovstal hanno manifestato a. La pressione sull’Europa per garantire forniture di gas alternativo è aumentata dopo cheha imposto sanzioni alle sussidiarie europee di Gazprom e l’Ucraina ha interrotto una rotta di transito del gas, spingendo la corsa dei prezzi. La Commissione europea ha affermato che si impegnerà con i governi dell’UE per aiutare l’Ucraina ad esportare milioni di tonnellate di grano nel paese perché la marina russa sta bloccando i porti del paese. 12.57 – Il ministro degli Esteri ucraino al G7: «Sequestrare gli asset russi» Il ministro degli esteri ucraino Dymtro Kuleba ha chiesto ...

