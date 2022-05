La ragazza di questa foto non è la moglie di un soldato del battaglione Azov

Leggi su facta.news

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il 13 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il giorno precedente, contenente ladi tre ragazze che eseguono il saluto nazista. Una delle tre donne, la terza da sinistra con capelli biondi e maglietta verde, è stata identificata dall’autore del tweet come Katerina Prokopenko,del capo del reggimentogiunta in Italia insieme alle compagne di altri tre soldati intrappolati nei cunicoli dell’acciaieriastal di Mariupol per sensibilizzare l’opinione pubblica. Si tratta di una notizia falsa. Attraverso una ricerca inversa per immagini è possibile risalire a diverse apparizioni dellain oggetto risalenti al 2010, quandofu utilizzata da alcuni siti russi ...